В Сочи наркодилера осудили на 9,5 лет

19 Март 2020 2020-03-19T11:02:41+03:00

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

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В Сочи Адлерский районный суд вынес приговор жителю Ростова-на-Дону за наркоторговлю. Полицейские задержали мужчину на станции Адлер в апреле 2019 года.

- Задержанный занимался сбытом наркотиков для так называемых «закладок». Вещества для сбыта он заказывал в интернет-магазине, - сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Во время обыска в квартире мужчины полицейские обнаружили кокаин, гашиш марихуану и псилоцибиновые грибы. Кроме того, около полкилограмма мефедрона и более 600 граммов синтетического наркотика PVP.

Суд признал мужчину виновным. Ростовчанин осуждён на 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU