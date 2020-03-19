В Краснодаре расширена муниципальная служба по содержанию ливневки
В краевой столице расширена муниципальная служба по содержанию ливневки. Теперь в ее распоряжении 12 новых машин - гидродинамические и комбинированные, илососные. Службу по содержанию ливневой канализации создали по поручению Евгения Первышова в июне прошлого года. Сейчас в ней - 16 специалистов.
На данный момент новая техника чистит сети и колодцы на пересечении Красной и Гаврилова. Работает одна бригада, задействованы комбинированные дорожные машины, илосостные и гидродинамические автомобили. Сделать все планируют за два дня.
- Сейчас работы в службе организованы комплексно - параллельно с заявками, поступающими от жителей, приводят в порядок сети на смежных улицах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU