В Краснодаре расширена муниципальная служба по содержанию ливневки

19 Март 2020 2020-03-19T10:57:49+03:00

Теперь в ее распоряжении 12 новых машин

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В краевой столице расширена муниципальная служба по содержанию ливневки. Теперь в ее распоряжении 12 новых машин - гидродинамические и комбинированные, илососные. Службу по содержанию ливневой канализации создали по поручению Евгения Первышова в июне прошлого года. Сейчас в ней - 16 специалистов.

На данный момент новая техника чистит сети и колодцы на пересечении Красной и Гаврилова. Работает одна бригада, задействованы комбинированные дорожные машины, илосостные и гидродинамические автомобили. Сделать все планируют за два дня.

- Сейчас работы в службе организованы комплексно - параллельно с заявками, поступающими от жителей, приводят в порядок сети на смежных улицах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU