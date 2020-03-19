2020-03-19T11:14:30+03:00
Здоровье

Краснодарцы стали реже обращаться за помощью к врачам

Это происходит из-за сложившейся ситуации с коронавирусом
Александра ПОДУШКО
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Краснодарцы стали реже обращаться за помощью к врачамКраснодарцы стали реже обращаться за помощью к врачам
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Сайт с отзывами о врачах «ПроДокторов» проанализировал запросы граждан в феврале и марте 2020 года, а также посещаемость ресурса в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Было отмечено, что поиски врачей снизились на 11 процентов. За первые семнадцать дней марта текущего года «своего» доктора искали порядка 417 тысяч раз. Общее снижение запросов по всей России составило 8,5 процентов.

Что же касается самых популярных запросов, рейтинг краснодарцев остается практически неизменным. В топе - гинекологи, гастроэнерологи, неврологи, стоматологи и маммологи.

- Снижение пользовательской активности происходит из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. На фоне эпидемиологической обстановки, рекомендациями по введению карантина в регионах часть пациентов откладывает запланированное лечение, - рассказывает Сергей Федосов, руководитель сайта «ПроДокторов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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