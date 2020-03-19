Широкополосный интернет МТС появился еще в десяти микрорайонах Краснодара

19 Март 2020 2020-03-19T11:51:05+03:00

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Жителям 36 000 новых квартир в десяти микрорайонах города стали доступны фиксированный широкополосный доступ в интернет и домашнее телевидение МТС. Сеть охватила новые районы города с подавляющим большинством новостроек, недавно введенных в эксплуатацию

При этом для удобства жителей МТС старается проводить все работы по строительству сети до заезда новоселов. Благодаря этому собственники жилья получают квартиры с полным комплексом телеком-коммуникаций без необходимости проводить интернет и нарушать свежий ремонт.

Преимущества такого подхода в прошлом году успели оценить уже свыше 100 000 жителей краевой столицы. Только в микрорайоне Губернском более 4000 домохозяйств получили доступ к скоростному интернету до 100 Мбит/сек. и цифровому телевидению МТС. Воспользоваться возможностями фиксированных сетей смогли и более 3000 квартир в районе Восточно-Кругликовской.

Стоит отметить, что МТС первой обеспечила телекоммуникациями будущих новоселов Новознаменского микрорайона. В настоящее время более 1000 квартир полностью укомплектованы интернет-сетями МТС и готовы к заселению. Также были проведены работы по расширению фиксированных в микрорайонах Краевой клинической больницы, Гидростроителей, Фестивальном, Молодежном и других.

ИСТОЧНИК KP.RU