Сотрудники Кавказского заповедника из-за угрозы распространения коронавируса перешли на особый режим работы
В Сочи Кавказский заповедник переводит сотрудников на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Вместо офиса они трудятся на кордонах.
- На время карантина мы не прекращаем работу, просто меняем дислокацию, а заодно помогаем нашим коллегам на кордонах заповедника, - сообщили в пресс-службе природоохранной организации.
В заповеднике недаром считают, что чистый горный воздух - лучшая профилактика заболеваний.
Ближайший субботник намечено провести в парке «Южные культуры» 20 марта. Затем трудовой десант отправится на кордон Лаура в Красной Поляне. Заповедник приглашает жителей Сочи присоединятся к уборке рекреационных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU