Сотрудники Кавказского заповедника из-за угрозы распространения коронавируса перешли на особый режим работы

19 Март 2020 2020-03-19T11:59:40+03:00

Офисную работу они заменили субботниками на природе

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В Сочи Кавказский заповедник переводит сотрудников на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Вместо офиса они трудятся на кордонах.

- На время карантина мы не прекращаем работу, просто меняем дислокацию, а заодно помогаем нашим коллегам на кордонах заповедника, - сообщили в пресс-службе природоохранной организации.

В заповеднике недаром считают, что чистый горный воздух - лучшая профилактика заболеваний.

Ближайший субботник намечено провести в парке «Южные культуры» 20 марта. Затем трудовой десант отправится на кордон Лаура в Красной Поляне. Заповедник приглашает жителей Сочи присоединятся к уборке рекреационных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU