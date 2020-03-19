В Крыловском районе поминки закончились еще одной смертью
23-летний житель станицы Новосергиевской обвиняется в причинении телесных повреждений 56-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).
Инцидент произошел днем 10 марта. Обвиняемый вместе с двумя знакомыми выпивал на кладбище в станице Новосергиевской, поминая усопшего местного жителя.
В какой-то момент между ним и 56-летним мужчиной произошел конфликт. Парень избил потерпевшего по голове и телу. После этого мужчины разошлись по домам.
Вскоре потерпевшему стало хуже, его родственники вызвали скорую. Его госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался от причиненных ему телесных повреждений.
- Обвиняемый находится под стражей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU