19 Март 2020 2020-03-19T12:07:06+03:00

В Крыловском районе поминки закончились еще одной смертью Фото: Архив "КП"

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23-летний житель станицы Новосергиевской обвиняется в причинении телесных повреждений 56-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Инцидент произошел днем 10 марта. Обвиняемый вместе с двумя знакомыми выпивал на кладбище в станице Новосергиевской, поминая усопшего местного жителя.

В какой-то момент между ним и 56-летним мужчиной произошел конфликт. Парень избил потерпевшего по голове и телу. После этого мужчины разошлись по домам.

Вскоре потерпевшему стало хуже, его родственники вызвали скорую. Его госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался от причиненных ему телесных повреждений.

- Обвиняемый находится под стражей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU