В Краснодаре женщина пыталась попасть на территорию железнодорожного вокзала, минуя пункт досмотра

19 Март 2020 2020-03-19T12:26:57+03:00

За это ее оштрафовали на 500 рублей

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К сотрудникам Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте обратился сотрудник охраны железнодорожного вокзала Краснодар-1. Мужчина заметил женщину, карабкающуюся по забору.

Полицейские нашли ее и потребовали спуститься, чтобы она смогла пройти на территорию железнодорожного вокзала через досмотровой комплекс. Женщина выражалась нецензурной бранью и не хотела выполнять требования правоохранителей. В итоге, ее задержали и доставили в дежурную часть.

- Выяснилось, что 24–летняя жительница Воронежской области накануне уже привлекалась к административной ответственности за распитие алкоголя на территории железнодорожного вокзала Краснодар -1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В этот же день судья Октябрьского районного суда штрафовал даму на 500 рублей по административному правонарушению, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

ИСТОЧНИК KP.RU