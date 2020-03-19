20 лет за 200 граммов: в Сочи задержан наркокурьер с крупной партией мефедрона

19 Март 2020 2020-03-19T12:49:03+03:00

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На одной из улиц Сочи, в Адлерском районе курорта патрульные остановили подозрительного молодого мужчину. При досмотре у него обнаружен так называемый «синтетик»-наркотик под названием мефедрон общей массой 200 граммов. Согласно закону, это считается крупной партией.

Вещество было аккуратно расфасовано по 40 полиэтиленовым пакетикам и приготовлено для продажи.

В ходе допроса подозреваемого полицейские выяснили, что 27-летний приезжий из Тверской области планировал реализовать мефедрон на территории города, разложив дозы по тайникам.

- СУ УВД по Сочи в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкции статей предусматривают в виде наказания лишение свободы сроком до 20 лет. Мужчина заключен под стражу, - говорится в сообщении УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU