2020-03-19T12:55:52+03:00
Общество

Депутаты парламента Краснодарского края оценили темпы развития Тихорецкого района

Заседание прошло в формате круглого стола
Александра ПОДУШКО
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Фото: kubzsk.ruФото: kubzsk.ru
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В рамках проведения Дня муниципального образования депутаты краевого парламента оценили темпы развития Тихорецкого района. Заседание в формате круглого стола провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

- Сначала обозначили ряд проблемных моментов. Это потребности в обновлении парка автомобилей скорой помощи и строительстве спортивных залов. Также остро стоят вопросы износа сетей водоснабжения в поселениях и переполненности школ, - сообщили в пресс-службе ЗСК.

Администрация района выполняет большой объем работ в жилищно-коммунальной сфере. Отремонтировано около 100 километров дорог и тротуаров, меняются тепловые и водопроводные сети. Вскоре возведут учреждение на 1,1 тысячу мест. Занимаются власти и развитием районной инфраструктуры здравоохранения. Построят несколько ВОПов.

Парламентарии дали положительную оценку действиям администрации района, отметили слаженность команды. А также утвердили итоговую резолюцию, в которой представлены рекомендации для органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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