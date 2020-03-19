19 Март 2020 2020-03-19T13:28:35+03:00

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Больницы Кубани готовы задействовать при необходимости дополнительные ресурсы. Все службы приведены в полную готовность.

- Так, могут усилить скорую 34 автомобилями. При необходимости для госпитализации жителей с подозрением на коронавирус более 400 коек в больницах будут перепрофилированы из соматических в инфекционные, – сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Есть возможность развертывания 10 «инфекционных госпиталей» для приема пациентов в Краснодаре, Сочи, Горячем Ключе, Крымске, Лабинске, Тихорецке, Ленинградском, Красноармейском, Усть-Лабинском районах.

На Кубани дополнительно определены 10 лабораторий для проведения обследования на коронавирус. Закупаются медикаменты, средства индивидуальной защиты. Отрасль здравоохранения края мобилизует все силы, при необходимости врачи отзываются из отпусков.

В регионе создана горячая линия минздрава региона - 8-800-2000-366. Муниципальные горячие линии заработали: в Сочи – 8-988-285-99-95. в Новороссийске – 8-861-763-70-76.

ИСТОЧНИК KP.RU