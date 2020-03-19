Анапский депутат лишился полномочий, так как скрыл от народа свои доходы

19 Март 2020 2020-03-19T15:36:11+03:00

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19 марта в городе-курорте состоялась 76-я очередная сессия депутатов, на которой члены гордумы приняли единогласное решение об исключении из Совета депутата Игоря Илько.

Глава региона Вениамин Кондратьев выступил с ходатайством, в котором требовал принять немедленное решение о досрочном прекращении полномочий депутата анапского Совета. В письме губернатор указал, что такое решение он принял из-за того, что фигурант подал недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Это повлекло неисполнение его депутатских обязанностей.

В администрации курорта «КП»-Кубань» заявили, что решение о снятии депутатских полномочий с Илько приняли единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU