Житель Сочи попался на краже строительных стоек

19 Март 2020 2020-03-19T13:40:36+03:00

С чужого участка мужчина вывез материалов на 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

33-летний сочинец обратился с заявление в отдел полиции Хостинского района курорта. Он рассказал, что с его земельного участка пропало большое количество металлических стоек, которые используются для возведения строительных лесов. Похищенных стоек было так много, что общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска на месте происшествия опросили свидетелей и установили, что конструкции были вывезены на грузовом автомобиле. Они также получили и примерное описание подозреваемого.

Вскоре в Сочи был задержан 31-летний ранее судимый горожанин, который признался, что проник на чужую землю и вывез стойки на грузовике. Украденное он уже успел продать.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальный срок наказания по этой статье — до 5 лет лишения свободы,- рассказали «КП»-Кубань» в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU