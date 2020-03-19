В Сочи водитель скутера попал в больницу после ДТП
Мопед врезался сразу в два автомобиля
Фото ВК "ЧП Сочи"
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На улице 60 лет ВЛКСМ в центре Сочи днем 19 марта легковая иномарка сбила скутериста. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Как сообщают в соцсетях очевидцы , седан марки «Хонда» совершил наезд на скутер, от удара мопед с водителем отлетел в сторону и ударился о другой автомобиль.
По предварительной информации, водитель мопеда получил сотрясение мозга и травму ног. Бригадой "Скорой помощи" он доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU