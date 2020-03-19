Как сквозь землю провалилась: в Сочи третьи сутки разыскивают 40-летнюю женщину

19 Март 2020 2020-03-19T14:39:38+03:00

Год назад она уже пропадала, но тогда родным все же удалось ее найти

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В городе-курорте разыскивают 40-летнюю Насретдинову Лилию Рашитовну. Вот уже третьи сутки родные сбиваются с ног в поисках женщины, но пока найти ее не удалось. За помощью семья без вести пропавшей обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост женщины - 155 сантиметров, она худощавого телосложения. У Лилии короткие волосы цвета темная вишня, глаза серо-голубые.

- Она была одета в куртку, как на фото, черные зауженные брюки, серые кроссовки, на голове у нее была темно-синяя шапка в серебристый горошек, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Известно, что ранее женщина уже пропадала. В январе 2019 года Лилия вышла из дома и пропала. Но тогда отыскать ее помогли правоохранители и неравнодушные жители, которые распространяли информацию в соцсетях.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефону: 8-918-60-111-60.

ИСТОЧНИК KP.RU