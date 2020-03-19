Как сквозь землю провалилась: в Сочи третьи сутки разыскивают 40-летнюю женщину
В городе-курорте разыскивают 40-летнюю Насретдинову Лилию Рашитовну. Вот уже третьи сутки родные сбиваются с ног в поисках женщины, но пока найти ее не удалось. За помощью семья без вести пропавшей обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост женщины - 155 сантиметров, она худощавого телосложения. У Лилии короткие волосы цвета темная вишня, глаза серо-голубые.
- Она была одета в куртку, как на фото, черные зауженные брюки, серые кроссовки, на голове у нее была темно-синяя шапка в серебристый горошек, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Известно, что ранее женщина уже пропадала. В январе 2019 года Лилия вышла из дома и пропала. Но тогда отыскать ее помогли правоохранители и неравнодушные жители, которые распространяли информацию в соцсетях.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефону: 8-918-60-111-60.
ИСТОЧНИК KP.RU