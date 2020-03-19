МегаФон предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций

19 Март 2020 2020-03-19T15:01:46+03:00

Это позволит компаниям малого и среднего бизнеса оставаться на связи с сотрудниками в условии карантина

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Начать пользоваться платформой для онлайн-видеоконференции можно сразу же после подключения. Услуга доступна с любого устройства без регистрации, без установки дополнительного ПО и не увеличит нагрузку на технических специалистов компании. Система позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек единовременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания.

Платформа для проведения вебинаров позволяет проводить видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD качестве для аудитории до 100 человек, которые смогут подключаться к ним через веб браузер с любого компьютера.

- Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса. Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы готовы поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы, – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Чтобы воспользоваться предложением и подключить это решение, действующим клиентам МегаФона нужно обратиться к своему менеджеру, новым – оставить заявку на сайте.

Весь процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает не более трех дней, а организация безопасного доступа к рабочим местам займет всего несколько минут.

МегаФон также предлагает услугу «Звездный номер» для организации собственной горячей линии. Короткий номер со звездочкой действителен для звонка из любого региона России.

Получить информацию об остальных сервисах для малого и среднего бизнеса можно на специальном портале B2B.megafon.ru.