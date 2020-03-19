2020-03-19T15:04:17+03:00
Экономика

Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций

Банк ВТБ обеспечил расчетную инфраструктуру сделки по купле-продаже акций между крупными российскими корпорациями, в рамках которой АО ВТБ Регистратор выступил эскроу-агентом
Иван Егоров
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Для реализации сделки банк ВТБ открыл для АО ВТБ Регистратор номинальные счета, на которых были размещены средства бенефициаров - покупателей акций. Одновременно эскроу-агентом, АО ВТБ Регистратор, проводились операции в реестре акционеров общества, акции которого стали предметом сделки.

Все расчеты происходили с согласия бенефициаров и в соответствии с этапами, закрепленными договором купли-продажи и соглашением о расчетах. При этом банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор в режиме реального времени контролировали процесс передачи прав собственности и обеспечили безопасность расчетов, а также своевременное высвобождение денежных средств в согласованных размерах в пользу владельцев акций. Одно из преимуществ такой схемы расчетов заключается в прозрачности действий для каждой участвующей стороны. Таким образом, банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор выступили гарантом исполнения обязательств сторон сделки.

- Реализованное решение уникально для российского рынка - впервые в расчетном инструменте эскроу-агентом выступает не банк. Данная схема проекта стала возможна благодаря накопленному опыту и экспертизе банка ВТБ, которые позволяют создавать эксклюзивные транзакционные решения в соответствии с индивидуальными потребностями каждого нашего клиента. В арсенале у банка широкий спектр продуктов для гарантирования расчетов, а успешная реализация этой сделки позволит нам в дальнейшем масштабировать разработанное совместно с АО ВТБ Регистратор решение, - прокомментировал Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

-Мы предложили бенефициарам оптимальную схему сделки, в которой обеспечили интересы всех участников. Все этапы сделки контролировались в режиме онлайн, благодаря этому мы решили стоявшую перед нами задачу по осуществлению усиленного контроля над проведением расчетов одновременно с передачей ценных бумаг стоимостью более 7 млрд рублей. Совместный с ВТБ проект был запущен в кратчайшие сроки, что позволило нашим клиентам оперативно завершить расчеты по сделке», - сказал Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор.

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Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
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