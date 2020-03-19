«Ростелеком» поможет скрасить время самоизоляции

19 Март 2020 2020-03-19T15:07:59+03:00

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Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения.

Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия. Для платформы Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей.

А чтобы клиенты всегда были на связи, «Ростелеком» предоставит им возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

- Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней без дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры – в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которые не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты, - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Инициативы «Ростелекома» действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.