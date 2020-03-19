Николай Осадчий - в Госдуме: Нужно внести в Уголовный кодекс статью за надругательство над исторической памятью, за оскорбление Советской системы, победившей фашизм!

19 Март 2020 2020-03-19T15:15:51+03:00

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Этот законопроект устанавливает уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников и мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы. Специальные меры ответственности будут установлены для таких же деяний, если они совершены в отношении мемориальных объектов, связанных с Великой Отечественной войной, с теми, кто пал в борьбе против фашизма.

От фракции КПРФ в поддержку данного законопроекта выступил Николай Осадчий, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета партии. Размещаем текст его выступления:

«Уважаемые товарищи, коллеги! Это, конечно, замечательно, что в год 75-летия Великой Победы мы рассматриваем проект закона, защищающего наши памятники и устанавливающего жесткие меры ответственности за их разрушение и повреждение - сроки наказания от трех до пяти лет и штрафы - от двух до пяти миллионов рублей.

Депутаты нашей фракции считают такие меры правильными, хотя и запоздалыми. Их нужно было утверждать намного раньше. Ведь за годы, прошедшие после разрушения Советского Союза, его геополитического и духовно-идеологического пространства, было немало случаев вандализма и осквернения памятных мест - как за пределами России, так и внутри страны.

И нам особенно важно рассмотреть случаи, когда такое происходило внутри России, понять, почему это возможно.

Иногда, как говорят в народе, это происходит «по дурости», иногда - с умыслом. Но в любом случае такие поступки говорят о том, что мы имеем дело с цинизмом, с утратой позитивных жизненных ориентиров и ценностей, с колоссальными пробелами в сфере воспитания новых поколений.

К сожалению, свою лепту в создание таких моральных разрывов внесла и вносит образовательная политика (посмотрите, как освещают нашу историю некоторые учебники!), информационная политика, например, трансляция новых телесериалов о войне и послевоенном времени, из которых видно только одно: ненависть к советскому строю и к советской символике. И совершенно невозможно понять, как же мы победили мощную военную машину Третьего рейха, построенную на промышленном потенциале как минимум всей Европы. А ведь такие фильмы снимаются на бюджетные деньги!..

Коллеги, не могу не напомнить, что КПРФ и все народно-патриотические силы все эти годы противостояли этим диверсиям и стремились максимально защищать историческую память. Сильной и масштабной альтернативой духовной разрухе стало движение «Бессмертный полк», развернувшееся в последние годы. Есть ростки добра и в Юнармейском движении, и в поисковых отрядах. Но, коллеги, Ленинский Мавзолей по-прежнему драпируют в дни Парадов Победы. А в адрес Сталина, Верховного Главнокомандующего в годы войны, то и дело звучат оскорбительные оценки и эпитеты, в том числе по центральным телеканалам, и даже из уст телекомментаторов в ходе спортивных передач!..

А ведь есть, должна быть историческая справедливость: разве можно забыть, что осенью 1941 года полки шли на защиту Москвы по Красной площади, вдоль Ленинского Мавзолея, а на трибуне Мавзолея стояло все руководство Советского Союза во главе со Сталиным!.. И сегодня в нашем календаре есть даже официальная памятная дата - 7 ноября 1971 года, военный Парад на Красной площади!.. А 24 июня 1945 года, во время Парада Победы, куда были брошены штандарты разбитых фашистских дивизий? К подножию Мавзолея, на трибуне которого находилось все руководство СССР во главе со Сталиным!..

Разве мы этого не знаем?..

И в связи со всем этим теперь, когда мы вводим, усиливаем ответственность за надругательство над памятниками, хорошо было бы подумать и дополнить Уголовный кодекс еще одной статьей - о наказании за надругательство над памятью, за искажение правды о Победе, за оскорбление советской системы, победившей фашизм, и за оскорбление памяти ее руководителей!..

И последнее. В связи с обсуждаемым вопросом не могу не проинформировать вас, коллеги, о том, что по инициативе КПРФ и при участии многих беспартийных патриотов 17 марта, в годовщину референдума о сохранении СССР 1991 года, когда за СССР проголосовало три четверти граждан, в городе-герое Севастополе начался автомобильный Марш «Наша Великая Победа». Он пройдет по 123 городам России и ближнего зарубежья, по городам-героям и городам воинской славы с торжественными церемониями и цветами, по многим памятным местам, в защиту которых мы сегодня здесь выступаем и рассматриваем соответствующий закон…

Мы уверены, что эта акция, осененная двухсотметровой копией красного Знамени Победы, внесет свой посильный вклад в общее великое дело - сохранение и укрепление народной памяти о великом подвиге советского народа!

Мы поддержим рассматриваемый законопроект, который тоже направлен на решение этой важнейшей задачи!..»

ИСТОЧНИК KP.RU