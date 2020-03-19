В Сочи осудили владельца и арендатора шашлычной, где при пожаре погибли 11 человек

19 Март 2020 2020-03-19T17:52:46+03:00

Они получили по шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении

Изменить размер текста: A A

В Сочи владелец и арендатор незаконного кафе-шашлычной получили сроки - по шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Суд признал мужчин виновными в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, что инцидент произошел в Адлере летом 2018 года. В кафе-шашлычной загорелась электропроводка. Из-за строительных нарушений огонь быстро распространился на соседний трехэтажный самострой. В результате пожара в кафе погибло четыре человека, в здании рядом - 7 человек (приезжие из Осетии, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей). Среди погибших был 8-летний ребенок.

В суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении хозяина гостиницы-самостроя.

- Он обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть людей, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU