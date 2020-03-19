2020-03-19T17:08:37+03:00
Общество

В Краснодаре пять участков улицы Коммунаров станут односторонними

Это позволит трамваям беспрепятственно перевозить пассажиров
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Специальные дорожные знаки будут установлены в ночь на 18 апреля. Фото: администрация Краснодара.Специальные дорожные знаки будут установлены в ночь на 18 апреля. Фото: администрация Краснодара.
Изменить размер текста:

Как выяснила «КП»-Кубань», с середины апреля проезд по некоторым кварталам Коммунаров будет разрешен только в одном направлении. Ежедневно здесь ходят 60 вагонов с десятками тысяч людей. Автомобилисты, использующие улицу для сквозного проезда, зачастую преграждают пути трамваям.

Мэр Краснодара Евгений Первышов считает, что эти изменения – отличный способ убрать сквозной проезд транспорта.

- Это еще одна мера для создания приоритета движения трамваев. Все, кто живет на этом участке, смогут подъехать к своим домам. Но больше одного квартала без грубейшего нарушения правил дорожного движения проехать уже будет невозможно никому, кроме трамваев, заявил глава города.

Одностороннее движение транспорта на пяти кварталах ул. Коммунаров будет организовано следующим образом:

- от ул. Новокузнечной до ул. им. Хакурате - только в сторону ул. им. Хакурате;

- от ул. Новокузнечной до ул. Северной - только в сторону ул. Северной;

- от ул. им. Головатого до ул. Северной - только в сторону ул. Северной;

- от ул. им. Головатого до ул. Кузнечной - только в сторону ул. Кузнечной;

- от ул. им. Буденного до ул. Кузнечной - только в сторону ул. Кузнечной.

Специальные дорожные знаки будут установлены в ночь на 18 апреля.

Так будет выглядеть новая схема движения. Фото: администрация Краснодара.

Так будет выглядеть новая схема движения. Фото: администрация Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре пять участков улицы Коммунаров станут односторонними
В запасе у кубанских медиков находится 34 автомобиля скорой помощи
Коронавирус в Краснодарском крае: двое новых заболевших были в Италии, Франции и Армении
В Сочи осудили владельца и арендатора шашлычной, где при пожаре погибли 11 человек
Жительница Сочи задержана при получении «волшебных бобов» из Казахстана
В Краснодарском крае подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
Администрация Сочи: в городских аптеках имеется достаточный запас антисептиков
Николай Осадчий - в Госдуме: Нужно внести в Уголовный кодекс статью за надругательство над исторической памятью, за оскорбление Советской системы, победившей фашизм!
Анапский депутат лишился полномочий, так как скрыл от народа свои доходы
«Ростелеком» поможет скрасить время самоизоляции
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
МегаФон предложил бизнесу бесплатное решение для вебинаров и видеоконференций
На Кубани увеличат объемы производства дезинфицирующих средств
Как сквозь землю провалилась: в Сочи третьи сутки разыскивают 40-летнюю женщину