В Краснодаре пять участков улицы Коммунаров станут односторонними

19 Март 2020 2020-03-19T17:08:37+03:00

Специальные дорожные знаки будут установлены в ночь на 18 апреля. Фото: администрация Краснодара.

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Как выяснила «КП»-Кубань», с середины апреля проезд по некоторым кварталам Коммунаров будет разрешен только в одном направлении. Ежедневно здесь ходят 60 вагонов с десятками тысяч людей. Автомобилисты, использующие улицу для сквозного проезда, зачастую преграждают пути трамваям.

Мэр Краснодара Евгений Первышов считает, что эти изменения – отличный способ убрать сквозной проезд транспорта.

- Это еще одна мера для создания приоритета движения трамваев. Все, кто живет на этом участке, смогут подъехать к своим домам. Но больше одного квартала без грубейшего нарушения правил дорожного движения проехать уже будет невозможно никому, кроме трамваев, заявил глава города.

Одностороннее движение транспорта на пяти кварталах ул. Коммунаров будет организовано следующим образом:

- от ул. Новокузнечной до ул. им. Хакурате - только в сторону ул. им. Хакурате;

- от ул. Новокузнечной до ул. Северной - только в сторону ул. Северной;

- от ул. им. Головатого до ул. Северной - только в сторону ул. Северной;

- от ул. им. Головатого до ул. Кузнечной - только в сторону ул. Кузнечной;

- от ул. им. Буденного до ул. Кузнечной - только в сторону ул. Кузнечной.

Специальные дорожные знаки будут установлены в ночь на 18 апреля.

Так будет выглядеть новая схема движения. Фото: администрация Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU