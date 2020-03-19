2020-03-19T17:54:39+03:00
Общество

В Сочи абонентам центров оказания услуг ЖКХ дезинфицируют руки

Операционистки работают в масках и перчатках
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы водоканала СочиФото пресс-службы водоканала Сочи
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В Сочи сотрудницы Центров оказания услуг водоканала работают с абонентами в масках и перчатках.

- Всем посетителям на входе предлагают продезинфицировать руки специальным раствором, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Кроме того для абонентов размещены специальные памятки по профилактике коронавируса, которые подготовила мэрия Сочи.

Как сообщалось ранее, стали известны подробности о двух новых заболевших коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. Оба случая подтверждены и отнесены к завезенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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