В Сочи абонентам центров оказания услуг ЖКХ дезинфицируют руки

19 Март 2020 2020-03-19T17:54:39+03:00

Операционистки работают в масках и перчатках

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В Сочи сотрудницы Центров оказания услуг водоканала работают с абонентами в масках и перчатках.

- Всем посетителям на входе предлагают продезинфицировать руки специальным раствором, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Кроме того для абонентов размещены специальные памятки по профилактике коронавируса, которые подготовила мэрия Сочи.

Как сообщалось ранее, стали известны подробности о двух новых заболевших коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. Оба случая подтверждены и отнесены к завезенным.

ИСТОЧНИК KP.RU