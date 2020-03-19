2020-03-19T18:02:41+03:00
Общество

Более четырех с половиной тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора установят на Кубани в 2020 году

В шести городах уже началась установка
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация края.Фото: администрация края.
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Первыми счастливчиками, получившими специальные цветные контейнеры под разный мусор, стали кубанские города: Краснодар, Новороссийск, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Тимашевск и Кореновск.

Как отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края, для каждого вида отходов – свой цвет. Например, зеленые урны – для бумаги, желтые – для пластика, синие – для стекла, а черные – для пищевых отходов. На каждой площадке будет установлена инструкция-напоминание.

Отмечается, что во всех городах и районах региона подобные площадки для сбора мусора появятся не раньше, чем 1 июля.

- Эта часть большой системной работы, которая начинается на Кубани в рамках внедрения новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами,- заявил министр ТЭК и ЖКХ Краснодаркого края Евгений Зименко.

Известно, что всего в 2020 году в муниципалитеты поступит около 4,6 тысяч таких контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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