Более четырех с половиной тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора установят на Кубани в 2020 году

19 Март 2020 2020-03-19T18:02:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Первыми счастливчиками, получившими специальные цветные контейнеры под разный мусор, стали кубанские города: Краснодар, Новороссийск, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Тимашевск и Кореновск.

Как отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края, для каждого вида отходов – свой цвет. Например, зеленые урны – для бумаги, желтые – для пластика, синие – для стекла, а черные – для пищевых отходов. На каждой площадке будет установлена инструкция-напоминание.

Отмечается, что во всех городах и районах региона подобные площадки для сбора мусора появятся не раньше, чем 1 июля.

- Эта часть большой системной работы, которая начинается на Кубани в рамках внедрения новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами,- заявил министр ТЭК и ЖКХ Краснодаркого края Евгений Зименко.

Известно, что всего в 2020 году в муниципалитеты поступит около 4,6 тысяч таких контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU