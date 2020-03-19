2020-03-19T18:18:05+03:00
Общество

В Сочи один из горных курортов закроет сезон рекордно рано из-за угрозы распространения коронавируса

Планируется, что горнолыжные трассы перестанут работать с 31 марта
Юлия БАРАНОВА
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Высшая точка зоны катания «Альпика»Высшая точка зоны катания «Альпика»Фото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи горно-туристический центр «Газпром» вводит временные ограничения для гостей курорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Таким образом, соблюдаются рекомендации правительства РФ и Краснодарского края, Минспорта РФ, ВОЗ и Роспотребнадзора, - говорится в сообщении пресс-службы курорта.

С 19 марта по 30 апреля курорт приостановил бронирование номеров в гостиничных комплексах. С 23 марта не будет работать развлекательный центр «Галактика».

Закрытие горнолыжного сезона на «Лауре» и «Альпике» намечено на 31 марта. Но эта дата зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки и может быть изменена.

Ранее стали известно о двух новых заболевших коронавирусной инфекцией на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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