В Сочи один из горных курортов закроет сезон рекордно рано из-за угрозы распространения коронавируса
В Сочи горно-туристический центр «Газпром» вводит временные ограничения для гостей курорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
- Таким образом, соблюдаются рекомендации правительства РФ и Краснодарского края, Минспорта РФ, ВОЗ и Роспотребнадзора, - говорится в сообщении пресс-службы курорта.
С 19 марта по 30 апреля курорт приостановил бронирование номеров в гостиничных комплексах. С 23 марта не будет работать развлекательный центр «Галактика».
Закрытие горнолыжного сезона на «Лауре» и «Альпике» намечено на 31 марта. Но эта дата зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки и может быть изменена.
Ранее стали известно о двух новых заболевших коронавирусной инфекцией на Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU