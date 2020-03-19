2020-03-19T19:13:39+03:00
Происшествия

В Тихорецке мужчина забил до смерти товарища за его медлительность

За это уголовник сел на 8 лет в тюрьму
Виталий КАРНАУХ
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Дело стало первым в истории Тихорецкого района, когда к судебному разбирательству были привлечены присяжные заседатели.Дело стало первым в истории Тихорецкого района, когда к судебному разбирательству были привлечены присяжные заседатели.
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Краснодарский краевой суд принял решение в отношении 53-летнего жителя Тихорецка, который в январе прошлого года убил своего товарища.

Установлено, что 17 января 2019-го Татаринцев вместе с другим 63-летним работником находился на территории местного фермерского хозяйства. Фигуранту уголовного дела не понравилось, что его товарищ очень медленно работает ввиду слабого здоровья – пилит дрова не с той скоростью. Мужчина не стал жалеть пенсионера и ударил его тупым предметом по голове.

Приехавшие медики увезли пострадавшего в реанимационное отделение местной ЦРБ, однако там его спасти не удалось. Гражданин скончался на больничной койке.

Почти спустя год, в декабре того же 2019-го, районный суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор Татаринцеву.

- За совершенное преступление фигурант будет 8 лет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кстати, адвокат уголовника обжаловал решение суда. Однако судебная коллегия согласилась с мнением гособвинителя – прокуратуры региона – и оставила решение без изменений.

Стоит отметить, что это дело стало первым в истории Тихорецкого района, когда к судебному разбирательству были привлечены присяжные заседатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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