2020-03-20T08:16:01+03:00
Происшествия

За мошенничество в 64 миллиона рублей осудят экс-судью из Анапы и его пособников

В феврале прошлого года он был задержан сотрудниками ФСБ
Александра ПОДУШКО
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За мошенничество в 64 миллиона рублей осудят экс-судью из АнапыЗа мошенничество в 64 миллиона рублей осудят экс-судью из Анапы
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В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, а также его пособников Александра Стародубцева и Геннадия Еременко.

Напомним, вместе со своим сыном и братом Стародубцев вымогал 64 миллиона рублей у собственника земельного участка. Речь идет о куске земли в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. По информации, имеющейся у оперативников, самому судье принадлежит ресторан в этом месте. Стародубцевы строили его, несмотря на протесты общественности и экологов. Более того, за 50 миллионов рублей судья взялся решить вопрос с законностью размещения здесь развлекательных заведений для остальных собственников. Но не успел. Один из тех, кому Стародубцев собирался оказывать покровительство, сдал судью правоохранителям.

В феврале 2019 года при передаче денег противоправные действия Владимира Стародубцева были пресечены сотрудниками ФСБ России.

- Расследование дела осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к инкриминируемому деянию, - отметили в пресс-службе СК РФ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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