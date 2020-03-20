2020-03-20T08:38:01+03:00
Общество

Краснодарцам раздадут 6 тысяч саженцев деревьев

В городе продолжается акция «Краснодар - 10 тысяч деревьев»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Всего с начала весеннего этапа мероприятия в Краснодар пришло уже 9300 саженцев. Из них 3300 раздали жителям города. Еще 6000 специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК передали в округа. Саженцы еще будут поступать - акция «Краснодар - 10 тысяч деревьев» продолжается.

- Она разбита на два этапа – весенний и осенний. Всего в 2020 году в краевой столице планируется высадить около 20 тысяч деревьев. Это будут делать в парках и скверах, школах и детских садах,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В рамках весеннего этапа акции «Краснодар - 10 тысяч деревьев» высадят: липу, тополь, иву, клен, березу, катальпу, рябину. Они лучше всего адаптированы к особенностям климата и почвы краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020–2021 годах Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Краснодар 56 новых трамваев
Жители Сочи смогут получить консультацию юристов дистанционно
В Краснодаре осудили группу банковских мошенников
На Кубани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
МТС и Первый канал открывают новую эру в развитии телевидения
В Абинском районе мужчина из-за оскорбления забил топором знакомого
Коронавирус в Краснодарском крае: учреждения культуры Кубани начнут работать онлайн
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 20 марта 2020 года: на домашнем карантине находятся 1143 человека
Житель Сочи спас раненую мускусную утку
На Кубани собутыльник украл у мужчины телефон и карту
В Краснодаре специалистов по озеленению обучат правильному уходу за деревьями
Мэр Сочи заявил о контроле над ситуацией по коронавирусу в городе
В Анапе в технополисе «ЭРА» проходит конференция, посвященная современным методам защиты в киберпространстве
Онлайн-концерт «Кубанцы – молодцы» состоится 20 марта
Краснодарцам раздадут 6 тысяч саженцев деревьев
За мошенничество в 64 миллиона рублей осудят экс-судью из Анапы и его пособников
На Кубани 93 процента студентов перешли на дистанционное обучение
Тесты игроков «Локо» на коронавирус показали отрицательные результаты