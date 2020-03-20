Краснодарцам раздадут 6 тысяч саженцев деревьев

20 Март 2020 2020-03-20T08:38:01+03:00

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Всего с начала весеннего этапа мероприятия в Краснодар пришло уже 9300 саженцев. Из них 3300 раздали жителям города. Еще 6000 специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК передали в округа. Саженцы еще будут поступать - акция «Краснодар - 10 тысяч деревьев» продолжается.

- Она разбита на два этапа – весенний и осенний. Всего в 2020 году в краевой столице планируется высадить около 20 тысяч деревьев. Это будут делать в парках и скверах, школах и детских садах,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В рамках весеннего этапа акции «Краснодар - 10 тысяч деревьев» высадят: липу, тополь, иву, клен, березу, катальпу, рябину. Они лучше всего адаптированы к особенностям климата и почвы краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU