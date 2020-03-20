В Краснодаре специалистов по озеленению обучат правильному уходу за деревьями
В Краснодаре специалистов обучат правильному уходу за деревьями. Для них подготовили множество программ.
Курс по стандартам обрезки деревьев и уходу за ними проведут сертифицированные специалисты центра «Здоровый лес», эксперты ассоциации European Tree Worker, члены независимой экспертной группы Independent Tree Expert Group. Еще один интенсив организовал советник главы города и член экспертного совета Минстроя РФ по комфортной среде Александр Водяник.
- В Краснодаре сегодня, действительно, есть проблемы с качеством ухода за деревьями. Факты недобросовестной работы подрядчиков фиксировали неоднократно. Единственный способ исправить ситуацию - подготовить специалистов, повысить их квалификацию, - сказал заместитель главы города Андрей Дорошев.
Курсы повышения квалификации пройдут в городе с 8 по 17 апреля. Обучение пройдет сразу по двум программам. Специалистам в сфере озеленения расскажут: о макроструктуре деревьев и ее изменчивости, о парусности кроны у различных пород и многом другом.
ИСТОЧНИК KP.RU