2020-03-20T10:05:08+03:00
Происшествия

На Кубани собутыльник украл у мужчины телефон и карту

Ущерб составил 22 тысячи рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани собутыльник украл у мужчины телефон и картуНа Кубани собутыльник украл у мужчины телефон и картуФото: Архив "КП"
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К полицейским Белореченского района обратился 46-летний местный житель. Он выпивал алкоголь с малоизвестными лицами, а после обнаружил, что у него пропали мобильный телефон и банковская карта. Сумма ущерба составила около 22 тысячи рублей.

Правоохранители составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем наружным нарядам. Вскоре 38-летнего местного жителя задержали по месту его проживания.

Мужчина признался, что похищенный мобильный телефон продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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