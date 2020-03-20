В Абинском районе мужчина из-за оскорбления забил топором знакомого

20 Март 2020 2020-03-20T10:47:20+03:00

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В Абинском районе следователями в отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 51-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 18 марта. Знакомые находились в доме на улице Шоссейной в поселке Ахтырском. Они выпивали алкоголь.

В какой-то момент, как рассказал обвиняемый, хозяин дома оскорбил его. Между ними началась драка. Злоумышленник повалил знакомого на пол, а после несколько раз ударил по голове топором.

После этого мужчина, забрав с собой орудие убийства, ушел домой. Тело потерпевшего утром 19 марта нашел его сосед, который вызвал полицию.

- Подозреваемый уже задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, -сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU