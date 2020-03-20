МТС и Первый канал открывают новую эру в развитии телевидения

20 Март 2020 2020-03-20T10:57:27+03:00

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Соглашение о создании совместного предприятия подписали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня. Согласно документу, МТС и Первый канал планируют разработать медийное предложение нового уровня. Пользователей ждет принципиально новый формат медиа предложения, в котором будут объединены уникальные возможности МТС по эффективному взаимодействию с 80-ти миллионной аудиторией и опыт Первого канала по созданию контента для разных категорий зрителей.

В рамках соглашения МТС займется разработкой специальных инструментов для аналитики спроса пользователей при просмотре медиаконтента в интернете. В свою очередь Первый канал предоставит МТС права на использования контента из собственной библиотеки игрового и документального кино, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя.

Напомним, крупнейший российский оператор по количеству абонентов МТС входит в тройку лидеров среди поставщиков платного ТВ и является единственной компанией на рынке, которая распространяет контент во всех средах: кабельное, спутниковое ТВ, IPTV и собственная ОТТ-платформа.