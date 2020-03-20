2020-03-20T11:20:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили группу банковских мошенников

Приговор вынесли 6 местным жителям
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре осудили группу банковских мошенниковВ Краснодаре осудили группу банковских мошенниковФото: Архив "КП"
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В Краснодаре суд рассмотрел уголовные дела, возбужденные в отношении группы банковских мошенников. На скамье подсудимых оказались 6 жителей города.

Известно, что с декабря 2014 по май 2017 года подсудимые в составе ОПГ занимались незаконной банковской деятельностью. Они оказывали услуги физическим и юридическим лицам по незаконному обналичиванию денег.

- Удержанная с клиентов комиссия распределялась между членами преступного сообщества. Прибыль составила более 35 миллионов рублей. Ущерб государству превысил 67 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Мужчины свою вину в полном объеме не признали. Троих человек осудили на 5 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, остальных – на 5 лет и 1 месяц. Одному мужчине отсрочили реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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