Жители Сочи смогут получить консультацию юристов дистанционно
В Сочи организовали дистанционную юридическую помощь для горожан. Из-за ограничения возможности личных приёмов граждан жители курорта теперь могут обратиться в региональное государственное юридическое бюро любым дистанционным способом. Консультацию можно получить по телефону в Сочи +79883127788
- Оставить обращение и получить консультацию специалистов юридического бюро в Сочи можно также, направив письмо по почте на адрес: Курортный проспект, 53, кабинет №8, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи приняты дополнительные меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU