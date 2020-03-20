Жители Сочи смогут получить консультацию юристов дистанционно

20 Март 2020 2020-03-20T11:27:30+03:00

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В Сочи организовали дистанционную юридическую помощь для горожан. Из-за ограничения возможности личных приёмов граждан жители курорта теперь могут обратиться в региональное государственное юридическое бюро любым дистанционным способом. Консультацию можно получить по телефону в Сочи +79883127788

- Оставить обращение и получить консультацию специалистов юридического бюро в Сочи можно также, направив письмо по почте на адрес: Курортный проспект, 53, кабинет №8, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи приняты дополнительные меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU