2020-03-20T11:27:30+03:00
Общество

Жители Сочи смогут получить консультацию юристов дистанционно

В условиях карантинных мер специалисты ищут новые формы работы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентстов Инком"Фото МКУ "Агентстов Инком"
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В Сочи организовали дистанционную юридическую помощь для горожан. Из-за ограничения возможности личных приёмов граждан жители курорта теперь могут обратиться в региональное государственное юридическое бюро любым дистанционным способом. Консультацию можно получить по телефону в Сочи +79883127788

- Оставить обращение и получить консультацию специалистов юридического бюро в Сочи можно также, направив письмо по почте на адрес: Курортный проспект, 53, кабинет №8, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи приняты дополнительные меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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