В 2020–2021 годах Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Краснодар 56 новых трамваев
Первый аукцион на поставку пяти трамваев на 2021 год прошел 21 февраля, 10 марта был заключен контракт. Сейчас завершены еще три процедуры, по которым Краснодар получит 29 новых трамваев в 2020 году, еще 27 - в 2021 году.
Транспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод. Как отмечается, конкурсные процедуры по всем четырем аукционам прошли со значительной экономией.
- Как и рассчитывали, по итогам торгов есть экономия, достаточно существенная. Ее мы направим исключительно на закупку еще большего количества трамваев для Краснодара, - сказал глава города Евгений Первышов.
Обновление идет при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. По его решению из краевого бюджета Краснодару выделили в общей сложности 3 миллиарда рублей.
Техзадание разработал городской департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с МУП «КТТУ». В нем добавили несколько дополнительных требований. Так, установят кондиционеры с климат-контролем, в салоне водителя должно быть более мощное отопление и многое другое. Но в целом требования не изменились.
Часть трамваев из партии 2020 года поступят в Западное депо. Они будут ходить в Юбилейный микрорайон.
ИСТОЧНИК KP.RU