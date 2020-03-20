В 2020–2021 годах Усть-Катавский вагоностроительный завод поставит в Краснодар 56 новых трамваев

20 Март 2020 2020-03-20T11:36:35+03:00

Необходимые процедуры провели сразу на два года

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Первый аукцион на поставку пяти трамваев на 2021 год прошел 21 февраля, 10 марта был заключен контракт. Сейчас завершены еще три процедуры, по которым Краснодар получит 29 новых трамваев в 2020 году, еще 27 - в 2021 году.

Транспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод. Как отмечается, конкурсные процедуры по всем четырем аукционам прошли со значительной экономией.

- Как и рассчитывали, по итогам торгов есть экономия, достаточно существенная. Ее мы направим исключительно на закупку еще большего количества трамваев для Краснодара, - сказал глава города Евгений Первышов.

Обновление идет при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. По его решению из краевого бюджета Краснодару выделили в общей сложности 3 миллиарда рублей.

Техзадание разработал городской департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с МУП «КТТУ». В нем добавили несколько дополнительных требований. Так, установят кондиционеры с климат-контролем, в салоне водителя должно быть более мощное отопление и многое другое. Но в целом требования не изменились.

Часть трамваев из партии 2020 года поступят в Западное депо. Они будут ходить в Юбилейный микрорайон.

ИСТОЧНИК KP.RU