В Крымске открыли новый детсад

20 Март 2020 2020-03-20T12:06:07+03:00

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В Крымске в строительство и оснащение нового детского сада на 80 мест было вложено порядка 89 миллионов рублей. 69 миллионов рублей направили в рамках краевой программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Двухэтажное здание построено по улице Комсомольской. Здесь созданы комфортные условия для пребывания детей. Сад оснащен современным игровым оборудованием, в групповых помещениях просторные спальные комнаты, есть площадки с теневыми навесами.

- Новые дошкольные места создают в крае в рамках национального проекта «Демография». В 2020 году в крае возведут 13 детских садов, шесть из которых – пристройки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU