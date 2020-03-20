«Забрала нашего ребенка и уехала на машине пьяной!»: на Кубани мужчина заявил в полицию на свою супругу

20 Март 2020 2020-03-20T12:28:48+03:00

Так он решил ее проучить

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В полицию Геленджика поздно вечером обратился мужчина из села Возрождения. Он решил написать заявление на свою благоверную.

- Произошла ужасная ситуация. Моя жена забрала ребенка, при этом села пьяной за руль своей иномарки, - рассказывал Михаил Воронин (имя и фамилия изменены - Авт.) в отделе полиции.

Мужчина, похоже, пытался ее догнать. По его словам, в районе рынка «Карман» на улице Кирова она вышла и кинула нож ему в лицо. Михаил настаивал - супругу надо наказать.

Полиция заявление мужчины приняла, начала проверку. Но все оказалось далеко не так, как описывал обиженный супруг. Виной тому, похоже, обычные семейные разборки.

- Факт того, что женщина была за рулем в нетрезвом виде, не подтвердился. Определение об отказе в возбуждении дела направлено в прокуратуру на проверку и принятия решения по существу, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU