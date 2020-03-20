В Белгороде сотрудница полиции Анапы помогла девушке, которая лежала на снегу без сознания

20 Март 2020 2020-03-20T12:48:44+03:00

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Происшествие произошло в Белгороде. Сотрудница транспортной полиции Анапы учится здесь на заочном факультете. По пути на занятия девушка увидела лежащего в снегу человека. Подбежав, она поняла, что это женщина. Она была без сознания, вся бледная.

Сотрудница полиции сразу же оттащила девушку в сторону из сугроба, сняла с себя бушлат, укрыла ее и начала растирать тело, приводя в сознание. Скорая уже через несколько минут была на месте. Потерпевшую увезли в больницу.

- Врачам удалось спасти девушку благодаря своевременно оказанной помощи сотрудницей полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЛУ МВД на транспорте.

Девушка, спасенная оперуполномоченной, выразила благодарность за проявленное к ней неравнодушие. Письмо она направила в Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU