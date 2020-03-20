В Отрадненском районе у местного жителя нашли 120 граммов конопли

20 Март 2020 2020-03-20T13:51:17+03:00

За это ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Сотрудники полиции Отрадненского района оперативным путем получили информацию о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

Его дом обыскали. В одной из комнат в стеклянной банке нашли растительную массу серо-зеленного цвета. Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана массой более 120 граммов.

- Мужчину задержали. Он рассказал, что на пустыре недалеко от станицы Отрадной нашел дикорастущие кусты конопли, оборвал их и хранил для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU