2020-03-20T13:51:17+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе у местного жителя нашли 120 граммов конопли

За это ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Отрадненском районе у местного жителя нашли 120 граммов коноплиВ Отрадненском районе у местного жителя нашли 120 граммов коноплиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Отрадненского района оперативным путем получили информацию о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

Его дом обыскали. В одной из комнат в стеклянной банке нашли растительную массу серо-зеленного цвета. Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана массой более 120 граммов.

- Мужчину задержали. Он рассказал, что на пустыре недалеко от станицы Отрадной нашел дикорастущие кусты конопли, оборвал их и хранил для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани спасатели сняли с 12-летней девочки кольцо на распухшем пальце
Замглавы района в Сочи оштрафован из-за стихийных свалок мусора в жилом микрорайоне
В Отрадненском районе у местного жителя нашли 120 граммов конопли
Основатель сети пиццерий «Сицилия» заявил об уверенности в эффективности принятых мер в борьбе с распространением вируса
Городской автоэкспресс начнет курсировать из аэропорта Геленджика
Главный инфекционист Краснодарского края о Коронавирусе: симптомы Covid-19 ничем не отличаются от обычного ОРЗ
В Белгороде сотрудница полиции Анапы помогла девушке, которая лежала на снегу без сознания
Число посетителей казино в Сочи упало почти на четверть
«Забрала нашего ребенка и уехала на машине пьяной!»: на Кубани мужчина заявил в полицию на свою супругу
На Кубани в лобовом ДТП погиб водитель отечественной легковушки