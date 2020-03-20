Замглавы района в Сочи оштрафован из-за стихийных свалок мусора в жилом микрорайоне
В прокуратуру Центрального района Сочи обратилась местная жительница, рассказавшая, что в районе улицы Виноградной периодически возникают стихийные свалки бытового мусора, что причиняет большие неудобства жильцам окрестных домов.
Надзорное ведомство провело проверку на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в ходе которой информация о стихийных свалках полностью подтвердилась. Сейчас свалки ликвидированы, а вот ответственный за это чиновник в буквальном смысле поплатится за свою беспечность.
- Прокуратура района в отношении заместителя главы администрации Центрального внутригородского района г. Сочи возбудила дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ , по результатам рассмотрения которого территориальным отделом Роспотребнадзора указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа,- говорится в сообщении прокуратуры края.
ИСТОЧНИК KP.RU