2020-03-20T15:22:04+03:00
Общество

На Кубани спасатели сняли с 12-летней девочки кольцо на распухшем пальце

Медицинская помощь ребенку не понадобилась
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: "Кубань-СПАС"Фото: "Кубань-СПАС"
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Инцидент произошел в Геленджике накануне днем. К спасателям обратился отец маленькой девочки. По словам мужчины, с самого детства дочь носила серебряное кольцо. Украшение крохе очень нравилось, с ним малышка никогда не расставалась.

Но в один из дней, проснувшись утром, 12-летняя девочка обнаружила, что оно ей стало мало. Палец школьницы опух и снять любимое кольцо она не смогла. Тогда обратилась за помощью к отцу, но и ему не удалось ничего сделать.

- В травмпункте не смогли оказать ребенку помощь, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Спасатели сначала попытались снять кольцо с помощью крема и нитки.

А после они взяли кусачки. Пять минут – и палец был на свободе.

- Медицинская помощь ребенку, к счастью, не понадобилась, - добавляют в пресс-службе «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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