2020-03-20T16:18:56+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает для профилактики коронавируса перейти на онлайн-сервисы компании

Иван ЕГОРОВ
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На этой неделе в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса начали действовать ограничительные меры, введенные постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Местные предприятия проявили социальную ответственность и уже начали работу в рамках этого документа, в их числе и ПАО «ТНС энерго Кубань».

В данных обстоятельствах гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея рекомендует своим клиентам минимизировать посещение Центров обслуживания клиентов и оценить преимущества онлайн-сервисов компании. Через мобильное приложение «ТНС энерго» и официальный сайт компании можно произвести следующие операции не выходя из дома:

- передать показания прибора учета;

- оплатить счета без комиссии;

- подключить электронную квитанцию;

- скачать квитанции, в том числе за предыдущие месяцы;

- добавить под управление лицевые счета по всем своим объектам;

- отследить историю переданных показаний и произведенных платежей;

Кроме того, через онлайн-сервисы можно оставить запрос и оперативно получить ответ от специалистов на все интересующие вопросы.

- В борьбе с вирусом все меры важные! И мы, конечно, хотим видеть своих клиентов в наших центрах обслуживания, но сейчас обстановка в мире заставляет нас быть предельно осторожными и заботиться друг о друге. Чтобы сократить количество контактов, призываем вас использовать дистанционные сервисы оплаты электроэнергии. Это быстро, удобно и максимально безопасно, - подчеркнул управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Александр Халанский.

ПАО «ТНС энерго Кубань» заботится о комфорте своих потребителей и надеется на скорейшее улучшение эпидемиологической обстановки.

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ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает для профилактики коронавируса перейти на онлайн-сервисы компании
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