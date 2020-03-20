2020-03-20T17:19:45+03:00
Общество

«Сочи Парк» провел открытие в новом формате

Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00, без выходных
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Сочи Парк"Фото: "Сочи Парк"
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С 20 марта в «Сочи Парке» начали работать экстремальные, семейные и детские аттракционы. Однако из-за угрозы распространения короновирусной инфекции (Covid-19) открытие прошло в новом формате: было решено перенести анимационные шоу на середину апреля.

Развлекательный комплекс работает без выходных, за всеми изменениями в «Сочи Парке» и детском развлекательном комплексе «Страна Медведия» можно наблюдать на официальном сайте sochipark.ru.

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