В Геленджике на водителя автомиксера, по вине которого погибла 7-месячная девочка, завели дело

20 Март 2020 2020-03-20T17:22:50+03:00

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После инцидента, который произошел вечером 17 марта на улице Ходенко в Геленджике, начались серьезные разбирательства. Напомним, стоявший во дворе частного дома автомиксер Mitsubishi неожиданно тронулся с места. Грузовик навалился на железные ворота. Конструкция не выдержала и рухнула, придавив двух детей, которые находились с мамой.

Основной удар пришелся на коляску, в которой находилась 7-месячная кроха. Ее старшую сестру госпитализировали. На 44-летнего местного жителя завели уголовное дело. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть девочки.

- Подозреваемый знал о том, что покрытие двора не ровное и имеет уклон в сторону въездных ворот, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - При этом он не предпринял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение машины.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза.

Если водителя бетоносмесителя признают виновным, то ему грозят принудительные работы на срок до четырех лет либо реальное лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU