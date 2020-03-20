2020-03-20T17:37:08+03:00
Происшествия

В Краснодаре 16-летний школьник угнал машину и врезался на ней в забор

Сейчас задержанному избирается мера пресечения
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Подростку светит реальное тюремное заключение.Подростку светит реальное тюремное заключение.
Изменить размер текста:

Об аварии на улице Колхозной в Краснодаре полицейским сообщили очевидцы. Когда на место ДТП прибыли стражи правопорядка, выяснилось, что водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2104» не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, после чего скрылся.

- Впоследствии на месте аварии появился хозяин рассказал, что припарковал свою машину на стоянке и ушел на прогулку в парк, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару.

По записям с камер видеонаблюдения, а также после опроса возможных свидетелей и очевидцев, сотрудники уголовного розыска установили причастность к угону ранее не судимого 16-летнего краснодарца. Школьника нашли и доставили в отдел полиции. Там подросток сознался, что угнал тачку. А все потому, что он хотел покататься на чужом автомобиле.

На школьника завели уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Юноше светит реальный срок - за решеткой он может провести до 5 лет.

- Сейчас задержанному избирается мера пресечения, - добавляют в УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре перед судом предстанут двое застройщиков, обманувших дольщиков на 190 миллионов рублей
В Краснодаре до 1 июля достроят ЖК «Южный»
Резня бензопилой: власти Краснодара обяжут подрядчиков заплатить за некачественную обрезку деревьев
На въездах в Сочи усилены меры эпидемиологической безопасности
В Краснодаре 16-летний школьник угнал машину и врезался на ней в забор
В сочинском «Дендрарии» приступили к очистке водоемов
В Геленджике на водителя автомиксера, по вине которого погибла 7-месячная девочка, завели дело
«Сочи Парк» провел открытие в новом формате
Земли лесного фонда исключили из генпланов пяти муниципалитетов Кубани
ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает для профилактики коронавируса перейти на онлайн-сервисы компании
На Кубани спасатели сняли с 12-летней девочки кольцо на распухшем пальце
Замглавы района в Сочи оштрафован из-за стихийных свалок мусора в жилом микрорайоне
В Отрадненском районе у местного жителя нашли 120 граммов конопли
Основатель сети пиццерий «Сицилия» заявил об уверенности в эффективности принятых мер в борьбе с распространением вируса
Городской автоэкспресс начнет курсировать из аэропорта Геленджика
Главный инфекционист Краснодарского края о Коронавирусе: симптомы Covid-19 ничем не отличаются от обычного ОРЗ
В Белгороде сотрудница полиции Анапы помогла девушке, которая лежала на снегу без сознания
Число посетителей казино в Сочи упало почти на четверть
«Забрала нашего ребенка и уехала на машине пьяной!»: на Кубани мужчина заявил в полицию на свою супругу
На Кубани в лобовом ДТП погиб водитель отечественной легковушки