В Краснодаре 16-летний школьник угнал машину и врезался на ней в забор

20 Март 2020 2020-03-20T17:37:08+03:00

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Об аварии на улице Колхозной в Краснодаре полицейским сообщили очевидцы. Когда на место ДТП прибыли стражи правопорядка, выяснилось, что водитель отечественного автомобиля «ВАЗ-2104» не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, после чего скрылся.

- Впоследствии на месте аварии появился хозяин рассказал, что припарковал свою машину на стоянке и ушел на прогулку в парк, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару.

По записям с камер видеонаблюдения, а также после опроса возможных свидетелей и очевидцев, сотрудники уголовного розыска установили причастность к угону ранее не судимого 16-летнего краснодарца. Школьника нашли и доставили в отдел полиции. Там подросток сознался, что угнал тачку. А все потому, что он хотел покататься на чужом автомобиле.

На школьника завели уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Юноше светит реальный срок - за решеткой он может провести до 5 лет.

- Сейчас задержанному избирается мера пресечения, - добавляют в УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU