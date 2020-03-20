В Краснодаре перед судом предстанут двое застройщиков, обманувших дольщиков на 190 миллионов рублей

20 Март 2020 2020-03-20T19:15:20+03:00

На имущество одного из обвиняемых во время предварительного следствия наложен арест.

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В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих застройщиков. 44-летнего Александра К. и 31-летнего Вагарша А. обвиняют в хищении средств дольщиков - людей они обманули на 190 миллионов рублей.

- По версии следствия, с марта 2014 года до июля 2016 года застройщики привлекали средства жителей города для строительства дома. Чтобы создать видимость работ, они направляли деньги на возведение многоквартирных трехэтажных домов в поселке Пригородном Краснодара.

- В то же время объем направленных денежных средств был заведомо недостаточен для завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Обманутыми оказались 120 людей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Краснодара.

- На имущество одного из обвиняемых во время предварительного следствия наложен арест, - добавляют в прокуратуре региона.

Если суд признает вину застройщиков, то им грозит тюремное заключение. За решеткой они могут оказаться на срок до 10 лет. Кроме того, им могут назначить дополнительное наказание в виде штрафа на сумму до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU