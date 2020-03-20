2020-03-20T19:48:44+03:00
Происшествия

В Мостовском районе сын избил своего отца и украл у него 220 тысяч рублей

За решеткой злоумышленник может оказаться на срок до восьми лет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Олег РУКАВИЦЫНФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Мостовском районе перед судом предстанет 55-летний местный житель. Его обвиняют в разбое.

О том, что натворил мужчина, полиция узнала от социального работника. Женщина прибежала в полицию и сообщила о том, что 87-летний пенсионер, которого она обслуживает, сильно избит. На теле пожилого человека не было живого места.

- Когда полицейские прибыли по адресу, выяснилось, что пенсионер, не способный самостоятельно передвигаться, несколько дней был в беспомощном состоянии, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уже в больнице врачи сказали, что у мужчины сломано ребро, остались гематомы от многочисленных следов побоев. Со слов пенсионера, из дома пропали 220 тысяч рублей.

Вскоре по горячим следам задержали 55-летнего сына пострадавшего. Его доставили в отдел полиции, где он и сознался в том, что натворил.

- Похищенными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - На период предварительного следствия мужчину заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд. За решеткой злоумышленник может оказаться на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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