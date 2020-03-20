2020-03-20T18:38:14+03:00
Общество

Резня бензопилой: власти Краснодара обяжут подрядчиков заплатить за некачественную обрезку деревьев

В случае, если службы будут отказываться возмещать ущерб, администрация города подаст иск в суд
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Обрезку деревьев в кубанской столице порой превращается в настоящее варварство. Ветки рубят, что называется, сплеча, а срезы даже не обрабатывают. Десятки деревьев страдают после такой санитарной обработки. Поэтому власти Краснодара решили создать общественный совет, который будет обследовать зеленые насаждения, чтобы оценить качества работы подрядчиков.

- Подрядные организации несут ответственность за качество своей работы, - говорит заместитель главы города Андрей Дорошев - Есть гарантийные обязательства в течение года, которые прописаны в муниципальном контракте. Сейчас соберем всю информацию о фактах некачественной работы подрядчиков, проверим это.

По его словам, у администрации есть основания взыскать ущерб там, где состояние деревьев ухудшилось, появились заболевания или дерево погибло.

- Если подрядчик не согласен принять меры или возместить ущерб - будем инициировать судебный процесс, - добавил Андрей Дорошев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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