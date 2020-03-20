2020-03-20T18:56:40+03:00
Общество

В Краснодаре до 1 июля достроят ЖК «Южный»

На завершение многоэтажки направлено 74,2 миллиона рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.ruФото: admkrai.ru
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Обманутые дольщики ЖК «Южный» отпразднуют новоселье в своих квартирах в июле 2020 года. Об этом сообщают в администрации Краснодарского края.

Напомним, многоквартирный дом на улице Репина должны были сдать в 2014 году. На 17 этажах расположено 872 квартиры. Застройщик встречался с дольщиками, обещал скорую сдачу дома, но вскоре исчезал вместе с офисом своей фирмы.

Работы на долгострое возобновились в ноябре 2019 года. По решению губернатора Вениамина Кондратьева из краевого бюджета выделили 504,5 миллионов рублей на то, чтобы достроить объекты, которые практически готовы.

- На эту крайнюю меру регион пошел для того, чтобы помочь обманутым дольщикам домов, где остался уже небольшой объем работы, получить долгожданные квартиры, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

На завершение многоэтажки направлено 74,2 миллиона рублей.

- Сейчас на объекте ведется монтаж внутриплощадочных и внутридомовых инженерных систем, благоустройство территории, а также фасадные работы, - уточнили в департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края. - Задействовано около 40 рабочих.

Планируемый срок завершения строительства – второй квартал 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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