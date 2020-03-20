2020-03-20T20:20:13+03:00
Общество

На Кубани полицейские оказали экстренную помощь пострадавшей девочке

Она упала с велосипеда
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Этот случай произошел в станице Отрадной Краснодарского края. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Отрадненскому району прапорщик полиции Александр Чугунов и сержант полиции Давид Шагинян были на дежурстве. Они патрулировали улицы. На перекрестке улиц Красной и Ленина 15-летняя девочка упала с велосипеда и сильно ударилась лицом.

Полицейские, увидев, что школьнице требуется помощь, подошли к ней и экстренно доставили девочку в ЦРБ станицы Отрадной, - рассказывают "Комсомольской правде" - Кубань" в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Медики обследовали девочку и обработки раны, а затем наложили швы.

Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, - добавляют в краевом наладке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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