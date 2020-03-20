Вместо 200 рублей - десять: жителям трех районов Краснодарского края дали льготу на проезд по платной трассе
Этого решения водители добивались не один месяц. Напомним, в прошлом году жители Кущевского, Павловского и Крыловского районов Краснодарского края столкнулись с тем, что за поездки по дороге домой с них стали взимать деньги. Виной тому стали установленные пункты взимания платы. Жители Кубани возмутились и обратились за помощью к властям региона.
Отменить нововведения невозможно, однако для жителей районов разработали систему льгот.
– Нам удалось с госкомпанией «Автодор» выйти на решение о предоставлении местным жителям абонементов на проезд по участку платной дороги, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Жители Кущевского, Крыловского и Павловского районов будут платить в среднем по 10 рублей за поездку.
До этого, стоит сказать, стоимость проезда превышала 200 рублей в дневные часы.
Губернатор также сообщил, что местные жители смогут приобретать проездные.
- Они предоставляются на особых условиях после подписания соглашений между муниципалитетами и госкомпанией, - добавили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU