Вместо 200 рублей - десять: жителям трех районов Краснодарского края дали льготу на проезд по платной трассе

20 Март 2020 2020-03-20T21:59:41+03:00

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Этого решения водители добивались не один месяц. Напомним, в прошлом году жители Кущевского, Павловского и Крыловского районов Краснодарского края столкнулись с тем, что за поездки по дороге домой с них стали взимать деньги. Виной тому стали установленные пункты взимания платы. Жители Кубани возмутились и обратились за помощью к властям региона.

Отменить нововведения невозможно, однако для жителей районов разработали систему льгот.

– Нам удалось с госкомпанией «Автодор» выйти на решение о предоставлении местным жителям абонементов на проезд по участку платной дороги, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Жители Кущевского, Крыловского и Павловского районов будут платить в среднем по 10 рублей за поездку.

До этого, стоит сказать, стоимость проезда превышала 200 рублей в дневные часы.

Губернатор также сообщил, что местные жители смогут приобретать проездные.

- Они предоставляются на особых условиях после подписания соглашений между муниципалитетами и госкомпанией, - добавили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU