2020-03-21T11:32:19+03:00
Общество

Персональный Парад Победы провели для 105-летнего ветерана в Новороссийске

Действо развернулось прямо под окнами Василия Евсеевича Терещенко [фото]
Евгения ОСТРАЯ
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Под звуки духового оркестра маршировали военные под окнами ветерана. Фото: пресс-служба администрации НовороссийскаПод звуки духового оркестра маршировали военные под окнами ветерана. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
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Днем, 20 марта, жильцы одной из многоэтажек в Новороссийске стали свидетелями необычного действа. Рота почетного караула Новороссийского гарнизона под звуки духового оркестра военно-морской базы промаршировали во дворе дома, где живёт ветеран Василий Евсеевич Терещенко.

Василию Евсеевичу - 105 лет. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Василию Евсеевичу - 105 лет. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

После пяти классов образования он окончил водительские курсы и начал работать в колхозе. Будучи фактически ребенком, возил пшеницу с полей. А с началом войны в 1941 году Василия Евсеевича призвали на фронт водить "полуторку". В итоге он дошел до Берлина.

За боевые заслуги Василий Евсеевич Терещенко был награжден Орденами Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова, медалью Ветерана Труда.

На полуторке он прошел всю войну до Берлина. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На полуторке он прошел всю войну до Берлина. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

После войны он продолжил работать в родном колхозе под Новороссийском. На пенсию ветеран вышел, когда ему уже было 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Персональный Парад Победы провели для 105-летнего ветерана в Новороссийске
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