Персональный Парад Победы провели для 105-летнего ветерана в Новороссийске
Днем, 20 марта, жильцы одной из многоэтажек в Новороссийске стали свидетелями необычного действа. Рота почетного караула Новороссийского гарнизона под звуки духового оркестра военно-морской базы промаршировали во дворе дома, где живёт ветеран Василий Евсеевич Терещенко.
Василию Евсеевичу - 105 лет. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
После пяти классов образования он окончил водительские курсы и начал работать в колхозе. Будучи фактически ребенком, возил пшеницу с полей. А с началом войны в 1941 году Василия Евсеевича призвали на фронт водить "полуторку". В итоге он дошел до Берлина.
За боевые заслуги Василий Евсеевич Терещенко был награжден Орденами Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова, медалью Ветерана Труда.
На полуторке он прошел всю войну до Берлина. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
После войны он продолжил работать в родном колхозе под Новороссийском. На пенсию ветеран вышел, когда ему уже было 90 лет.
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